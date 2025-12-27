Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026 | Odermatt senza rivali Vinatzer in top ten

Marco Odermatt resta in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino dopo il superG di Livigno. Il fuoriclasse svizzero si trova a quota 855 punti in graduatoria: il vantaggio sull’austriaco Marco Schwarz, vincitore odierno ed ora secondo, è di 404 lunghezze. Il migliore degli italiani è Alex Vinatzer, ottimo decimo a quota 295 punti. Ne lla classifica di specialità comanda l’elvetico Marco Odermatt con 275 punti, 66 in più dell’austriaco Vincent Kriechmayr, oggi uscito, secondo con 209, mentre Dominik Paris è ottavo a quota 125. Dopo i Giochi, a marzo, parentesi in Italia, con due gare veloci in Val di Fassa, una discesa ed un superG, prima dell’ultimo atto stagionale, che arriverà a primavera già iniziata: le Finali di Coppa del Mondo nel 2026 si terranno a Lillehammer, in Norvegia. 🔗 Leggi su Oasport.it

Schwarz vince il primo SuperG di Livigno in Coppa. Odermatt e Paris fuori dal podio - Sulla Li Zeta la prima volta della Coppa del Mondo di sci nella località dell'Alta Valtellina, che sarà sede delle gare di snowboard e freestyle ai Giochi Olimpici. gazzetta.it