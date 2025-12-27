Mikaela Shiffrin svetta con 598 punti in classifica generale e può fare affidamento su un vantaggio di 114 lunghezze nei confronti della neozelandese Alice Robinson, mentre Sofia Goggia, che scivola al quarto posto a -194 dopo il gigante di Semmering. Nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino la prima parentesi in Italia si avrà con le gare, a gennaio 2026, di Tarvisio, una discesa ed un superG, e Plan de Corones, un gigante, prima di lasciare spazio alle Olimpiadi, che per le donne avranno sede a Cortina d’Ampezzo. Dopo i Giochi, a marzo, nuova parentesi in Italia, con due gare veloci in Val di Fassa, una discesa ed un superG, prima dell’ultimo atto stagionale, che arriverà a primavera già iniziata: le Finali di Coppa del Mondo nel 2026 si terranno a Lillehammer, in Norvegia. 🔗 Leggi su Oasport.it

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Shiffrin allunga, Goggia scivola ai piedi del podio

