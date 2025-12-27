Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026 | Shiffrin allunga Goggia scivola ai piedi del podio
Mikaela Shiffrin svetta con 598 punti in classifica generale e può fare affidamento su un vantaggio di 114 lunghezze nei confronti della neozelandese Alice Robinson, mentre Sofia Goggia, che scivola al quarto posto a -194 dopo il gigante di Semmering. Nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino la prima parentesi in Italia si avrà con le gare, a gennaio 2026, di Tarvisio, una discesa ed un superG, e Plan de Corones, un gigante, prima di lasciare spazio alle Olimpiadi, che per le donne avranno sede a Cortina d’Ampezzo. Dopo i Giochi, a marzo, nuova parentesi in Italia, con due gare veloci in Val di Fassa, una discesa ed un superG, prima dell’ultimo atto stagionale, che arriverà a primavera già iniziata: le Finali di Coppa del Mondo nel 2026 si terranno a Lillehammer, in Norvegia. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Shiffrin allunga in testa, Goggia in top-10
Leggi anche: Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Shiffrin sempre in testa, Goggia irrompe sul podio
Sofia Goggia risale la classifica di Coppa del mondo di sci femminile; Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Robinson vicina a Shiffrin, Goggia balza al terzo posto; La classifica generale femminile: Shiffrin in testa, Goggia sale al 3° posto; SuperG in Val d'Isere: capolavoro Goggia, è il trionfo n. 27: Ieri ho buttato la gara e ho pianto.
