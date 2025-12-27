Clamoroso Napoli rifiutate ricche offerte dall’Arabia! Il big vuole restare alla corte di Conte

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calciomercato invernale è, ormai, alle porte. In casa Napoli si ragione sulle possibili mosse da effettuare in entrata ma anche in uscita. Tra le cessioni, però, non è prevista quella di Romelu Lukaku: l’attaccante belga ha rifiutato delle super proposte appena arrivate dall’Arabia. Napoli, Lukaku non si muove: la situazione. L’infortunio subito ad agosto, durante l’ultima amichevole pre-season, ha complicato i piani del mercato azzurro. Ora, il campione belga è sempre più vicino al ritorno in campo e potrebbe formare una grande coppia proprio con Rasmus Hojlund, arrivato in estate per sostituirlo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

clamoroso napoli rifiutate ricche offerte dall8217arabia il big vuole restare alla corte di conte

© Spazionapoli.it - Clamoroso Napoli, rifiutate ricche offerte dall’Arabia! Il big vuole restare alla corte di Conte

Leggi anche: Gioia Napoli, vicino il rinnovo di un perno centrale di Conte: rifiutate molte offerte!

Leggi anche: Manna lavora per il classe 2005 di Serie A: il Napoli vuole portarlo alla corte di Conte

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.