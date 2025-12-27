Cividate Camuno (Brescia) – Una targa commemorativa davanti al fiume Oglio e a casa, e i tuffi fatti per sorprendere la sua famiglia, ricorderanno Federico Troletti, l’ex agente della polizia stradale di Iseo e Darfo Boario Terme, ucciso da un automobilista che non ha rispettato il codice della strada e ha fatto inversione nella zona in cui la Statale 42 del Tonale e della Mendola e la Provinciale 510 Sebina si incontrano. Troletti, in aprile, stava viaggiando in moto quando è accaduto il frontale che ha spezzato la sua vita e lasciate sole moglie e figlie, oltre che la mamma e il resto della famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cividate Camuno, bagno nell’Oglio ghiacciato in ricordo Federico Troletti: “Un uomo buono e altruista”

Leggi anche: Cividate, si getta nell’Oglio per sfuggire ai carabinieri: muore annegato

Leggi anche: Cividate, fugge dai carabinieri e si getta nell’Oglio: morto 21enne

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Cividate Camuno, l’ordinanza del sindaco: “Bollire l’acqua prima di usarla a scopo alimentare” - Cividate Camuno (Brescia), 12 maggio 2025 – Acqua non potabile fino a data da definire a Cividate Camuno, nella bassa Valle Camonica. ilgiorno.it

A Cividate Camuno il “tuffo dal balutù” quest’anno è nel ricordo di Federico Troletti. Per il “Kaimano” scomparso lo scorso aprile anche una targa commemorativa. - facebook.com facebook