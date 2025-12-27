Cividate Camuno bagno nell’Oglio ghiacciato in ricordo di Federico Troletti
L’ex agente di polizia ha perso la vita in un incidente stradale lo scorso aprile, ucciso da un automobilista che non ha rispettato il codice della strada . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
A Cividate Camuno il “tuffo dal balutù” quest’anno è nel ricordo di Federico Troletti. Per il “Kaimano” scomparso lo scorso aprile anche una targa commemorativa. - facebook.com facebook
