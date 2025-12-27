Civate giovani occupano l' oratorio | cancello divelto e insulti ai volontari
Un episodio di inciviltà ha turbato la quiete delle festività natalizie a Civate, dove nel pomeriggio del 26 dicembre un gruppo di circa 15-20 giovani ha occupato abusivamente gli spazi dell'oratorio parrocchiale, causando danni e assumendo comportamenti irrispettosi nei confronti di chi ha. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Natale di solidarietà, tre giovani imprenditori donano pizze e patatine ai Volontari di strada
Leggi anche: L’oratorio dedicato a Trombini: "Un faro per i giovani del paese"
Civate, giovani occupano l'oratorio: cancello divelto e insulti ai volontari - Il gruppo ha scavalcato le recinzioni e usato il campo da calcio senza permesso: beccati, i ragazzi hanno preso a male parole i volontari ... leccotoday.it
Civate: i vandali assaltano l’oratorio L’episodio nel pomeriggio di Santo Stefano mentre era in corso la tombolata #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #Circondario #Civate #Lecco #Newslecco #Notizielecco #PatriziaZucchi #LucaCivardi #AngeloIs - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.