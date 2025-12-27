Aveva solo 55 anni e lavorava come professoressa di sostegno alla scuola Montanelli Petrarca di Fucecchio. Ieri in tanti si sono stretti alla famiglia di Stefania Falchi (a destra nella foto con Donnini), venuta a mancare nelle scorse ore. Una insegnante stimata e conosciuta, una persona impegnata sul territorio e per il territorio. Falchi aveva ricoperto per due mandati il ruolo di assessore: nel 1999 l’allora primo cittadino Florio Talini la scelse per il neonato assessorato alle politiche giovanili, che da allora e grazie al lavoro di Stefania ha conosciuto uno sviluppo molto rilevante: si pensi al Festival Marea, ad esempio, di cui Stefania Falchi era una delle colonne portanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Città in lutto per Stefania Falchi. L’ex assessora aveva 55 anni: "Era bellezza e portava luce"

Leggi anche: Fucecchio piange Stefania Falchi. Insegnante ed ex assessore, aveva 55 anni

Leggi anche: Lutto per la scomparsa dell’ex assessora comunale di Fucecchio Stefania Falchi

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Madre di famiglia muore a 57 anni: città in lutto per Rita https://ebx.sh/5lxUK8 - facebook.com facebook