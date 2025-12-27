Dalla musica dal vivo a momenti di festa, fino alla storia. Oggi un programma variegato, capace di intrecciare creatività, divulgazione culturale e spirito comunitario. Si parte nel pomeriggio, alle 15, con il laboratorio per bambini e famiglie "Il mio Babbo Natale prende vita", condotto da Margarita Martinez al laboratorio artistico Frammenti di Emozioni in piazza Dante Alighieri. Un’occasione per dare spazio alla fantasia e alla manualità, creando il proprio Babbo Natale in cartapesta, in un’attività curata dall’Associazione Il Sole Adp. Alle 16, il Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi propone "La curatrice racconta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Città del Natale. Ancora tanti appuntamenti

Leggi anche: Napoli Città del Natale: concerti, tour, presepi viventi e tanti altri appuntamenti gratuiti

Leggi anche: A Buti è Natale: tanti appuntamenti in programma

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Napoli Città del Natale | concerti tour presepi viventi e tanti altri appuntamenti gratuiti; Cosa fare in città | gli eventi del week end del 20 e 21 dicembre; Cosa fare in città | gli eventi del week end del 27 e 28 dicembre; Cosa fare in città | gli eventi del week end del 20 e 21 dicembre.

Napoli Città del Natale: concerti, tour, presepi viventi e tanti altri appuntamenti gratuiti - Da Bagnoli e Cavalleggeri a Posillipo, Vomero, centro storico, Piazza Mercato, Rione Sanità, Piazza Municipio, Capodimonte, Poggioreale, Centro Direzione, Capodichino, Marianella, Barra, Chiaiano, Mia ... napolitoday.it

Aspettando il Natale sotto l’albero. Tanti appuntamenti fino al 6 gennaio - "Vernio sotto l’albero" è il programma che il Comune ha messo a punto per celebrare le festività natalizie fino al 6 gennaio. lanazione.it

La magia del Natale ti aspetta a Jesolo!

Incivili nella notte di Natale: ecco i "doni" lasciati alla città - facebook.com facebook