Cisgiordania l' Idf lancia un' operazione nella città di Qabatiya
L'esercito israeliano ha lanciato un'operazione nella città di Qabatiya, nella Cisgiordania occupata. Il piano sarebbe partito in seguito a un attacco compiuto venerdì 26 dicembre da un palestinese nel nord dello Stato ebraico. Secondo le autorità di Tel Aviv, era di Qabatiya l'aggressore che ha investito un uomo con la sua auto e poi ha accoltellato una giovane donna, uccidendo entrambi. L'Idf ha dichiarato di aver condotto una "perquisizione accurata presso l'abitazione" dell'uomo, insieme alle forze di intelligence, e di aver preparato la demolizione della casa.
