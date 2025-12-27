Cinque generazioni di donne Dalla centenaria Luciana a Viola | Ridiamo senso alla famiglia

Luciana, Graziella, Adonella, Arianna e Viola: cinque donne di cinque generazioni diverse unite da un abbraccio che attraversa il tempo. La fotografia che accompagna questo racconto ritrae cinque generazioni della stessa famiglia: tutte donne, unite da un filo che attraversa un secolo di storia bresciana. A fare da capostipite è la trisnonna Luciana, che il 30 dicembre compirà 100 anni. Intorno a lei la figlia Graziella, di 82 anni, la nipote Adonella di 59, la pronipote Arianna, di 39 anni, e la trisnipote Viola, di 14. "Quella della mia adorata nonna – spiega la nipote Adonella Turra, conduttrice nota nel Bresciano e nel Cremonese, dove ha presentato e ideato il programma “Il Paese delle Meraviglie“ – è l’immagine del tempo che passa, ma anche del tempo che continua. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

