Cinema | il regista Usa Jim Jarmush chiede nazionalità francese
Il regista americano Jim Jarmusch, noto per film come 'Strangers in paradise' (1984), 'Dead Man' (1995) o 'Coffee and Cigarettes' (2003), ha annunciato in un'intervista a una radio francese che ha iniziato le procedure per ottenere la cittadinanza francese. "Vorrei avere un altro posto dove poter evadere dagli Stati Uniti. E inoltre la Francia, Parigi e la cultura francese sono ancorate a me. Mi sentirei molto onorato, credo, di avere un passaporto francese", ha detto alla radio pubblica 'France Inter'. Nato il 22 gennaio 1953, in Ohio (Stati Uniti), di origini irlandesi, tedesche e ceche, Jarmusch e' uno degli autori di cinema indipendente piu' riconosciuti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
