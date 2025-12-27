Lutto nel mondo del cinema russo e internazionale. Vera Alentova, attrice simbolo del grande schermo sovietico e volto indimenticabile di Mosca non crede alle lacrime, è morta a 83 anni a Mosca. La notizia è stata confermata dal Teatro Drammatico Pushkin, istituzione alla quale l’attrice è rimasta legata per oltre mezzo secolo. Una carriera lunga oltre cinquant’anni tra teatro e cinema. Nata il 21 febbraio 1942 a Kotlas con il nome di Vera Valentinovna Bykova, Alentova era figlia dell’attrice Irina Alentova e del medico Valentin Bykov. Dopo la morte prematura del padre, si trasferì con la madre in Ucraina, dove maturò la vocazione artistica che l’avrebbe portata a diventare una delle interpreti più rispettate del teatro e del cinema russo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Cinema: è morta Vera Alentova, l'attrice di "Mosca non crede alle lacrime"

