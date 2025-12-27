Ciclismo Una stagione da incorniciare Ecco gli oscar a società e atleti

La stagione 2025 del ciclismo pisano è stata contrassegnata da momenti esaltanti che meritano di essere ricordati ed ai quali assegniamo simbolicamente l'Oscar. Ne abbiamo scelti cinque ad iniziare dall'arrivo di tappa nel mese di maggio del Giro d'Italia in Piazza dei Miracoli a Pisa dopo 45 anni, con la cronometro che prese il via da Lucca. A seguire la grande stagione della Unione Ciclistica Coltano Grube prima società nella categoria esordienti in campo nazionale tenuto conto del primo e secondo anno con 366 punti totalizzati, frutto di 106 piazzamenti nei primi cinque e 28 vittorie all'attivo.

