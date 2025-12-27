La stagione del ciclismo si appresta ad iniziare e ci sarà una novità per quanto riguarda la categoria UCI ProTeams, le cosiddette Professional. Saranno tre le squadre italiane presenti, anzi, diciamo tre e mezza. Oltre alle ormai note, nonostante le novità di sponsor, Bardiani CSF 7 Saber, Solution Tech NIPPO Rali e Team Polti VisitMalta, è salita di categoria anche la ex Colpack, ora MBH Bank CSB Telecom Fort. Squadra di fortissima matrice italiana e anche di composizione, ma che, visto lo sponsor più rilevante, veste licenza ungherese. Andiamo a scoprire le rose di tutte e quattro le compagini. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ciclismo, perché le Professional italiane saranno 3 e non 4: la ex Colpack avrà licenza straniera. Ma i corridori in rosa…

Leggi anche: Ciclismo, l’UCI assegna le licenze per il prossimo triennio: tre squadre italiane tra le Professional

Leggi anche: Ciclismo, Casagrande passa alla CPS Professional Team

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ciclismo, perché le Professional italiane saranno 3 e non 4: la ex Colpack avrà licenza straniera. Ma i corridori in rosa… - La stagione del ciclismo si appresta ad iniziare e ci sarà una novità per quanto riguarda la categoria UCI ProTeams, le cosiddette Professional. oasport.it