ciclismo femminile le italiane che passeranno professioniste nel 2026

La stagione del ciclismo femminile si appresta ad iniziare con il nuovo anno solare. Si parte, come per gli uomini, dall’Oceania con il Tour Down Under che va a coinvolgere ovviamente tutte le compagni World Tour. Saranno tre le azzurre che quest’anno faranno il grande salto nella massima categoria: Federica Venturelli, Francesca Pellegrini e Matilde Vitillo. Per Venturelli, che ha già disputato diverse corse l’anno scorso quando correva nella UAE Development Team, il passaggio nella prima squadra era una formalità. L’Italia si aspetta tantissimo dalla classe 2005. Passaggio alla Uno-X Mobility invece per Pellegrini, fino allo scorso anno compagna di squadra di Venturelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

