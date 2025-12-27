Ciascuno di noi deve essere ascoltato
"Il Bambino chiede mani che si prendano cura". Lo ha detto il vescovo di Fiesole Stefano Manetti (foto) nel messaggio di Natale, sottolineando che il " servizio dell’ascolto non è riservato ai volontari della Caritas ma a ciascuno di noi". "Non spettatori ma attori. Poiché il Signore ha scelto di presentarsi come un neonato nel momento in cui decide di venire in mezzo a noi, ci coinvolge mettendoci di fronte a un compito ineludibile: un neonato infatti non essendo autosufficiente potrà vivere solo grazie alle cure di chi lo ama – ha aggiunto il vescovo – Dalla stalla di Betlemme ci giunge perciò un messaggio diretto, oltrepassando la bolla romantica del clima natalizio, consegnandoci una responsabilità concreta: il Bambino può vivere in mezzo a noi nella misura in cui attiviamo la nostra cura verso il nostro prossimo". 🔗 Leggi su Lanazione.it
“Guai se non ci fosse il Natale. Ci deve essere almeno un giorno dell’anno a ricordarci che siamo qui per gli altri e non solo per noi stessi.” A tutti, di cuore AUGURI #Natale #Nataleaism #natale2025 #Chrismas #auguri - facebook.com facebook
Leao-Pulisic, dovrebbe essere questa la coppia d'attacco del Milan in vista della partita di domenica contro il Verona. Anche oggi Gabbia ha lavorato a parte, non ci sarà domenica Peppe Di Stefano - SkySport x.com
