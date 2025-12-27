"Il Bambino chiede mani che si prendano cura". Lo ha detto il vescovo di Fiesole Stefano Manetti (foto) nel messaggio di Natale, sottolineando che il " servizio dell’ascolto non è riservato ai volontari della Caritas ma a ciascuno di noi". "Non spettatori ma attori. Poiché il Signore ha scelto di presentarsi come un neonato nel momento in cui decide di venire in mezzo a noi, ci coinvolge mettendoci di fronte a un compito ineludibile: un neonato infatti non essendo autosufficiente potrà vivere solo grazie alle cure di chi lo ama – ha aggiunto il vescovo – Dalla stalla di Betlemme ci giunge perciò un messaggio diretto, oltrepassando la bolla romantica del clima natalizio, consegnandoci una responsabilità concreta: il Bambino può vivere in mezzo a noi nella misura in cui attiviamo la nostra cura verso il nostro prossimo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Ciascuno di noi deve essere ascoltato"

