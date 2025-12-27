Nunzia De Girolamo torna oggi, sabato 27 dicembre, con l’ultima puntata del 2025 di Ciao Maschio, il programma di interviste dedicato all’universo maschile, in onda alle 17.10 su Rai 1. Anticipazioni e ospiti del 27 dicembre 2025. In uno studio addobbato per le festività, tre “maschietti” apriranno la puntata: i piccoli Matteo, Luca e Leonardo, che racconteranno, dal loro speciale punto di vista, il rapporto tra grandi e bambini e le feste. A seguire, arriveranno i tre protagonisti maschili del pomeriggio: il nonno più famoso e amato d’Italia, Lino Banfi; il conduttore Massimiliano Ossini, da stasera su Rai 3 con il nuovo programma La Città Ideale; e il mago e prestigiatore Andrea Paris. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ciao Maschio saluta il 2025 con Banfi, Ossini e Paris

