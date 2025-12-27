Ciao Maschio saluta il 2025 con Banfi Ossini e Paris

Ciao Maschio, condotto da Nunzia De Girolamo, torna oggi, sabato 27 dicembre, con l’ultima puntata del 2025. Il programma, in onda alle 17, offre approfondimenti e interviste dedicate all’universo maschile, con ospiti come Banfi, Ossini e Paris. Un’occasione per riflettere sui temi più rilevanti e scoprire storie interessanti, in un formato sobrio e informativo.

Nunzia De Girolamo torna oggi, sabato 27 dicembre, con l'ultima puntata del 2025 di Ciao Maschio, il programma di interviste dedicato all'universo maschile, in onda alle 17.10 su Rai 1. Anticipazioni e ospiti del 27 dicembre 2025. In uno studio addobbato per le festività, tre "maschietti" apriranno la puntata: i piccoli Matteo, Luca e Leonardo, che racconteranno, dal loro speciale punto di vista, il rapporto tra grandi e bambini e le feste. A seguire, arriveranno i tre protagonisti maschili del pomeriggio: il nonno più famoso e amato d'Italia, Lino Banfi; il conduttore Massimiliano Ossini, da stasera su Rai 3 con il nuovo programma La Città Ideale; e il mago e prestigiatore Andrea Paris.

