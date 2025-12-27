Chrono Odyssey | Il Developer’s Notes 3 svela tanti dettagli

Il Developer's Notes #3: End of 2025 rappresenta un momento chiave nel percorso di sviluppo di Chrono Odyssey, perché chiarisce in modo diretto la filosofia che sta guidando il team negli ultimi mesi. Il messaggio che emerge è netto: il progetto sta avanzando in maniera costante, ma senza scorciatoie, privilegiando interventi strutturali profondi anche quando questi non producono risultati immediatamente visibili. L'obiettivo dichiarato è costruire basi solide, capaci di sostenere nel tempo un'esperienza ambiziosa e tecnicamente complessa. Dal Closed Beta Test alle nuove priorità di sviluppo. Il punto di partenza di questa fase è il Closed Beta Test di giugno, considerato dagli sviluppatori un banco di prova fondamentale.

