Chivu Mai semplice affrontare l' Atalanta dovremo essere coraggiosi
Il tecnico dell'Inter: "Ci siamo messi in carreggiata, lavoriamo per toglierci i difetti" MILANO - "Sappiamo che non sarà facile contro l'Atalanta, non è mai semplice affrontarla. Dovremo essere coraggiosi e concreti nelle poche occasioni che loro ti concederanno". Lo ha detto in conferenza stampa i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Fofana nel pre-partita di Atalanta-Milan: “Dovremo essere cattivi. Contento della fiducia del mister”
Leggi anche: Chivu a Inter TV: «Domani dovremo essere equilibrati, contenti di cosa stiamo facendo. Una sconfitta col Milan non è il massimo ma…»
Infortunio Inter, Chivu perde il suo pupillo: il comunicato e i tempi di recupero; Allenamento o giorno libero? Il programma di Chivu per le feste di Natale in vista di Atalanta-Inter; Cds – Inter, apprendistato concluso per Diouf: come può gestirlo Chivu con l’Atalanta; Inter, ora l'Atalanta. Chivu punta sui big per archiviare la Supercoppa.
Chivu “Mai semplice affrontare l’Atalanta, dovremo essere coraggiosi” - "Sappiamo che non sarà facile contro l'Atalanta, non è mai semplice affrontarla. msn.com
Chivu: "Luis Henrique sta facendo ciò che ci aspettiamo. L'Inter non deve mai smettere di osare" - Natale e Santo Stefano in archivio, prima di festeggiare l'inizio del nuovo anno l'Inter deve affrontare un test piuttosto complicato, domani sera a Bergamo contro l'Atalanta ... fcinternews.it
Chivu: "Luis Henrique è all'altezza, non vedo Frattesi in quel ruolo. Lavoriamo per aggiungere cose" - Natale e Santo Stefano in archivio, prima di festeggiare l'inizio del nuovo anno l'Inter deve affrontare un test piuttosto complicato, domani sera a Bergamo contro l'Atalanta ... msn.com
Chivu: “Esposito mi aveva dato disponibilità per i rigori ma non volevo mandarlo in campo per tirare a freddo. Calhanoglu sta tornando da un infortunio e non me la sentivo di mandarlo a tirare solo un rigore. La responsabilità è mia. Da fuori è semplice parlare, - facebook.com facebook
Chivu: “Milan e Napoli Guardiamo a noi stessi, partita non semplice. Voglio un gruppo che…” x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.