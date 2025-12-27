Chivu Mai semplice affrontare l' Atalanta dovremo essere coraggiosi

Chivu: "Luis Henrique sta facendo ciò che ci aspettiamo. L'Inter non deve mai smettere di osare" - Natale e Santo Stefano in archivio, prima di festeggiare l'inizio del nuovo anno l'Inter deve affrontare un test piuttosto complicato, domani sera a Bergamo contro l'Atalanta ... fcinternews.it

Chivu: "Luis Henrique è all'altezza, non vedo Frattesi in quel ruolo. Lavoriamo per aggiungere cose" - Natale e Santo Stefano in archivio, prima di festeggiare l'inizio del nuovo anno l'Inter deve affrontare un test piuttosto complicato, domani sera a Bergamo contro l'Atalanta ... msn.com

Chivu: “Esposito mi aveva dato disponibilità per i rigori ma non volevo mandarlo in campo per tirare a freddo. Calhanoglu sta tornando da un infortunio e non me la sentivo di mandarlo a tirare solo un rigore. La responsabilità è mia. Da fuori è semplice parlare, - facebook.com facebook

Chivu: “Milan e Napoli Guardiamo a noi stessi, partita non semplice. Voglio un gruppo che…” x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.