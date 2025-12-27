Chivu Inter prossimo mese di fuoco | settimane decisive in tutte le competizioni
Inter News 24 Chivu Inter, quello di gennaio sarà un mese di puro fuoco per i nerazzurri. Settimane decisive in tutte quante le competizioni in cui la squadra è in corsa. Dopo la parentesi in Supercoppa Italiana, il campionato della Beneamata riparte con un calendario che non ammette distrazioni. Gennaio si preannuncia come un “mese di fuoco”, un vero e proprio spartiacque per le ambizioni stagionali della squadra guidata da Cristian Chivu, l’ex carismatico difensore del Triplete oggi alla guida tecnica dei campioni d’Italia. I nerazzurri, pur occupando la vetta della classifica, devono rispondere sul campo dopo le recenti delusioni nelle coppe. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Union SG-Inter, Chivu in conferenza: “Vogliamo arrivare in fondo a tutte le competizioni. Thuram…”
Leggi anche: Inter, Pio Esposito e i gol in tutte le competizioni: l’attacco nerazzurro al sicuro
Inter, dentro le scelte di Chivu in Supercoppa: quanto pesa il gennaio di fuoco in arrivo; Chivu: Orgoglioso del coraggio e della personalità del gruppo”; Chivu dopo Bologna-Inter: Nulla da rimpiangere, Lautaro aveva bisogno di riposare; Supercoppa italiana: Italiano: Chivu ha cambiato così l'Inter Video.
Atalanta-Inter, Chivu: "Calhanoglu è a disposizione, su Frattesi…" - Il Bologna mette in difficoltà un po' tutti, in questo è simile all'Atalanta. sport.sky.it
Calciomercato Inter news/ Frattesi-Luis Henrique, Chivu misterioso: “Non posso dire tutto” (27 dicembre 2025) - Calciomercato Inter news oggi 27 dicembre 2025: Cristian Chivu in conferenza stampa ha parlato di alcuni giocatori in bilico come Frattesi e Luis Henrique. ilsussidiario.net
Dragusin-Inter, Roma beffata: annuncio a sorpresa e retroscena Chivu - Il club nerazzurro tra gennaio e la prossima estate dovrà andare alla ricerca di un nuovo rinforzo in difesa, specie se già a metà stagione partirà de Vrij. fantamaster.it
#Chivu e i retroscena sullo spogliatoio dell'Inter: "Non posso dire tutto" x.com
VIVERE L'INTER | Chivu: "E' sempre stata una partita ostica Atalanta-Inter. Hanno - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.