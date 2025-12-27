Chivu difende Luis Henrique in conferenza stampa | Ha fatto il suo non giudichiamolo solo dai gol
Inter News 24 Chivu prende posizione sulle critiche a Luis Henrique e ribadisce fiducia totale nel gruppo: le parole del tecnico nerazzurro sull’esterno. Alla vigilia di Atalanta Inter, Cristian Chivu interviene in conferenza stampa per fare chiarezza su uno dei temi più dibattuti delle ultime settimane: il rendimento di Luis Henrique, finito al centro delle critiche dopo l’assenza di Denzel Dumfries. Il tecnico dell’ Inter non nasconde le difficoltà del momento, ma sceglie una linea netta: proteggere i suoi giocatori e respingere valutazioni superficiali. Chivu sottolinea come il contesto nerazzurro sia completamente diverso rispetto alle esperienze precedenti dei nuovi arrivati, soprattutto in termini di pressione e aspettative, e invita a guardare alle prestazioni complessive, non solo ai numeri offensivi. 🔗 Leggi su Internews24.com
