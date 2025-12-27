Chimenz e Latella esultano alla 18^ Corsa di Santo Stefano
Vittorie di Ferdinando Chimenz e Teresa Latella alla “18^ Corsa di Santo Stefano”, tradizionale appuntamento del 26 dicembre nel rione cittadino di Gazzi. La manifestazione è stata organizzata dalla Podistica Messina del presidente Santino Giacobbe e dall’associazione Linfanuova Gazzi con in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
