Chiede l' aiuto dei carabinieri e poi li investe | militare amputato

Intervenire per una richiesta di aiuto e poi essere investiti dalla stessa persona che l'aveva avanzata: è l'assurda situazione in cui si è trovato coinvolto Antonio Graziano, carabiniere 42enne originario di Cosenza, che lo scorso 15 dicembre è intervenuto a Cogne, in provincia di Aosta, in parcheggio di Lillaz a seguito della richiesta di una 41enne francese. La donna, alla guida di un auto elettrica, si è trovata improvvisamente impossibilitata dal ripartire con la vettura, forse per il freddo che ha improvvisamente scaricato la batteria o per un qualunque altro motivo sul quale stanno indagando i carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

