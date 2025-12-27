chiara ferragni sceglie un capodanno lontano da tutto

. Una decisione inattesa per chiudere il 2024. Una partenza notturna che diventa racconto personale. Chiara Ferragni conclude il 2024 con una scelta decisa e inattesa. L’imprenditrice digitale lascia l’ Europa e vola verso Medellín, in Colombia, per dare il benvenuto al nuovo anno lontana dai riflettori consueti. Parte da sola, senza i figli e senza Giovanni Tronchetti Provera, e affida al viaggio il ruolo di messaggio silenzioso ma potente. In una fase in cui ogni gesto genera interpretazioni, Chiara Ferragni risponde con l’essenzialità di un’azione che non chiede chiarimenti né giustificazioni. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

