Chiaia giovane calciatore accoltellato | due minori si costituiscono il 15enne | Sono stato io

Due violenti e profondi fendenti, uno al ventre e l'altro al fianco, che potevano sancire la morte di Bruno Petrone, 18 anni, giovane promessa del calcio campano, finito a Chiaia nel mirino del gruppo di almeno quattro persone che lo ha aggredito lo scorso venerdì sera festivo. Un episodio sconvolgente che ha visto il 18enne. Napoli, calciatore 18enne accoltellato in pieno centro. Si costituiscono due minori, un 15enne confessa - Bruno Petrone, giovane promessa del calcio, in ospedale dopo l'aggressione.

Follia a Chiaia: accoltellato giovane calciatore dell'Angri, è grave. Il comunicato del club - Sono gravissime le condizioni di Bruno Petrone, calciatore di appena 18 anni dell'Angri, accoltellato nella serata di venerdì in via Bisignano, nel quartiere Chiaia di Napoli. tuttonapoli.net

Calciatore accoltellato in centro a Napoli dopo un inseguimento, Bruno Petrone è in gravi condizioni - Aggressione nella notte nel centro di Napoli: un giovane calciatore di 18 anni, Bruno Petrone, è stato accoltellato ed è ora in gravi condizioni ... virgilio.it

Profondo sgomento ad Angri per il grave episodio di violenza avvenuto a Napoli, in via Bisignano, nel quartiere Chiaia, dove il giovane calciatore Bruno Petrone, 18 anni, è rimasto seriamente ferito in seguito a un’aggressione con arma da taglio. - facebook.com facebook

