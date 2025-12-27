La maxi operazione che ha portato all’arresto di Mohammad Hannoun con altri otto presunti terroristi, membri di spicco di Hamas in Italia e in Europa, vede tra loro anche Rahed Al Salahat, arrestato a Firenze, è un membro del comparto estero dell'organizzazione terroristica e, dal maggio 2023, componente del board of directors della European Palestinians Conference, al cui interno opera in stretto contatto con Majed Al Zeer, componente della cellula italiana dell’organizzazione terroristica, dipendente della Abspp da luglio dello scorso anno, referente per Firenze e la Toscana, condivideva con Hannoun e con gli altri indagati le decisioni riguardanti le iniziative da adottare, anche volte a costituire l' Associazione Benefica La Cupola d'Oro al fine di proseguire l'attività nonostante i provvedimenti adottati dal circuito finanziario per impedire agli indagati il finanziamento di attività terroristiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi è Rahed Al Salahat, referente per la Toscana arrestato oggi

