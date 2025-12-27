Chi è Mohammad Hannoun Il profilo del fiancheggiatore di Hamas | dagli anni ’90 alle foto con esponenti di sinistra

Per comprendere il ruolo di Mohammad Hannoun, arrestato oggi nell’ambito delle indagini sui finanziamenti al terrorismo di matrice palestinese, è necessario ripercorrere una traiettoria che affonda le sue radici nei primi anni Novanta e che, secondo gli inquirenti, si sarebbe sviluppata nel tempo fino a consolidare una rete di sostegno a Hamas sul territorio italiano. Le origini: la cellula di Hamas a Genova negli anni ’90. Già nel 1991 le autorità italiane avevano segnalato la presenza di una cellula di Hamas all’interno del Centro islamico di Genova, che secondo le ricostruzioni investigative sarebbe stata coordinata proprio da Hannoun, attivista giordano-palestinese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

