Chi è Mohammad Hannoun? Ecco il profilo del fiancheggiatore di Hamas | dagli anni ’90 alle foto con esponenti di sinistra

Per comprendere davvero chi sia Mohammad Hannoun, l’uomo di Hamas in Italia recentemente arrestato nelle indagini sui finanziamenti al terrorismo, bisogna scavare nelle radici della sua attività. Già nel 1991, era stata segnalata la presenza di una cellula di Hamas nel Centro islamico di Genova, che sarebbe stata coordinata dall’attivista giordano-palestinese. A rivelarlo è stata la gip Silvana Carpanini, nell’ordinanza sull’inchiesta. Dieci anni più tardi, nel 2001, venne eseguita una perquisizione locale a carico di Hannoun, dover vennero sequestrati documenti del gruppo terroristico che lui affermva di aver trovato proprio all’interno dei locali del locale islamico genovese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Chi è Mohammad Hannoun? Ecco il profilo del fiancheggiatore di Hamas: dagli anni ’90 alle foto con esponenti di sinistra Leggi anche: Chi è Mohammad Hannoun, da Genova all'arresto per i fondi ad Hamas Leggi anche: "Sette milioni ad Hamas tramite organizzazioni benefiche". Chi è Mohammad Hannoun, il presidente dei palestinesi in Italia Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Arrestato Mohammad Hannoun: le finte raccolte fondi milionarie che finanziavano Hamas - Una raccolta fondi durata 20 anni, destinata sulla carta a contribuire agli scopi umanitari ma che in realtà portava oltre il 70% delle somme (7 milioni di euro) al Hamas o ad organizzazioni terrorist ... msn.com

Chi è Mohammad Hannoun: vive a Genova il capo di Hamas in Italia - Il principale arrestato dell'operazione che ha scoperto circa otto milioni di euro di finanziamenti ad Hamas partiti dalla Liguria, è Mohammad Hannoun: un nome e un volto noti a Genova, per la sua par ... primocanale.it

Mohammad Hannoun, video choc in cui nega strage 7 ottobre/ “Vicino alla sinistra, attaccava governo Meloni” - Mohammad Hannoun, bufera per video choc in cui nega la strage di Hamas del 7 ottobre e attacca il governo Meloni. ilsussidiario.net

In questi anni la sinistra ha invitato Hannoun ai loro eventi e l’ha difeso quando iniziavano a essere evidenti i rapporti che intratteneva con organizzazioni terroristiche. Ora giustizia è fatta: Mohammad Hannoun è finalmente dietro alle sbarre. Con il governo # - facebook.com facebook

C'è anche il presidente dell'associazione dei palestinesi in Italia tra gli arrestati. Gli investigatori definiscono Mohammad Hannoun "membro del comparto estero dell'organizzazione terroristica Hamas" e 'vertice della cellula italiana dell'organizzazione Hamas' x.com

