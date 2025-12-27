Chi è l’ex compagno e grande amore di Mita Medici Franco Califano | È stato il mio primo vero amore con la A maiuscola

Il primo amore di Mita Medici, come ha spesso dichiarato la cantante, è stato Franco Califano. “ Con Franco è stato un grande amore. È stato il mio primo vero amore con la “A” maiuscola, io ero giovanissima, ben più giovane di Franco, e allora fu uno scandalo. Lui aveva più di 10 anni di me, io avevo 19 anni. Era fedelissimo, ho vissuto una storia meravigliosa, è stata speciale. Quando poi è cominciato qualcosa che non era al posto giusto sono andata via ”, ha detto qualche mese fa a “ C’è tempo per. ” su Rai 1. A Radio RTF, Mita Medici ha raccontato il motivo per cui ha chiuso la sua relazione con il cantautore: “ Una volta Franco uscendo di casa mi ha detto che andava fuori, di non aspettarlo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

