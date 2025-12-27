Chi è Hannounleader Palestinesi Italia

12.00 Tra i 9 arrestati a Genova per i finanziamenti ad Hamas c'è Mohammad Mahomoud Ahmad Hannoun, presidente dell'Associazione Palestinesi in Italia, 63 anni. Architetto palestinese,già al centro di numerose inchieste per soldi dati alle famiglie di kamikaze e terroristi palestinesi. Ora, è considerato "il vertice della cellula italiana di Hamas", a cui avrebbe dato il 71% dei soldi raccolti. Ruoli mondiali,contatti in Austria,Paesi Bassi,Francia,Inghilterra.Sanzionato dagli Usa per soldi ad Hamas. Nel 2024, foglio via da Milano per odio razziale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Mohammad Hannoun, chi è il presidente dei Palestinesi in Italia arrestato

Leggi anche: "Sette milioni ad Hamas tramite organizzazioni benefiche". Chi è Mohammad Hannoun, il presidente dei palestinesi in Italia

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Arresti per terrorismo, quando Hannoun diceva a LaPresse: Non sono di Hamas ma simpatizzo