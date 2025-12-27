Chi è Alessandra Mion Frau Knam la moglie di Ernst Knam | Il covid ci ha dato una forza in più

La moglie di Ernst Knam è Alessandra Mion: i due sono convolati a nozze nel 2010 a distanza di poco più di un anno dal loro primo incontro avvenuto tramite amici in comune. Chi è la moglie di Ernst Knam. Oggi il “Re Del Cioccolato” sarà tra gli ospiti di Verissimo – Le Storie, in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5, dove si racconterà in un’inedita intervista alla conduttrice Silvia Toffanin. Nel 2009, Knam e la Mion si conoscono durante una cena organizzata da amici in comune. Sulle pagine di Vanity Fair, la donna aveva raccontato: “Ernst è risultato subito simpatico e alla mano, senza contare che c’erano anche i due figli che ha avuto dal suo primo matrimonio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

