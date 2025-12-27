Checco Zalone spacca i social | risate rabbia e accuse di ignoranza dopo l’uscita di Buen Camino

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un momento preciso in cui un film smette di essere solo cinema e diventa qualcos’altro. Un test collettivo. Un riflesso sociale. Con l’uscita di Buen Camino, il nuovo film di Checco Zalone, quel momento è arrivato nel giro di poche ore. Non nelle sale, ma sui social. Mentre i botteghini registravano incassi record e le sale facevano segnare il tutto esaurito, su X, Instagram e Facebook si accendeva una discussione feroce, spesso violenta nei toni, quasi mai neutra. Zalone, ancora una volta, non ha semplicemente fatto uscire un film. Ha aperto una frattura. Leggi anche:  Checco Zalone domina il box office: quanto ha incassato “Buen Camino” giorno per giorno Leggi anche:  Checco Zalone divide il cinema: una sala dice no a “Buen Camino” Buen Camino, le prime reazioni sul nuovo film di Zalone. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

checco zalone spacca i social risate rabbia e accuse di ignoranza dopo l8217uscita di buen camino

© Urbanpost.it - Checco Zalone spacca i social: risate, rabbia e accuse di ignoranza dopo l’uscita di Buen Camino

Leggi anche: Buen camino, recensione: Checco Zalone torna al cinema tra risate e introspezione

Leggi anche: Checco Zalone, ecco Buen Camino: trailer e data di uscita del film

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Zalone “spacca” al botteghino. Record di incassi per Buen camino; Checco Zalone spacca i social: risate, rabbia e accuse di ignoranza dopo l’uscita di Buen Camino.

L’ansia di Checco Zalone: «I ragazzini: abituati ai social, reggeranno un’ora e mezza di film?» - ( a skanews) – C’è grande attesa per il nuovo film di Checco Zalone, Buen Camino, dal 25 dicembre in mille sale italiane. msn.com

Festa di laurea a tema Zalone: la sua risposta fa il giro del web - È quella di Sara Olivo, neodottoressa in Scienze giuridiche dell’impresa e della pubblica amministrazione presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, che ha deciso di ... 105.net

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.