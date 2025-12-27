Checco Zalone sbanca il box office | esordio boom per il suo Buen camino
Tempo di lettura: < 1 minuto Esordio boom per ‘Buen Camino’, la nuova commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante che a Natale traina il mercato cinematografico italiano e lo riporta a livelli che non si registravano dal 2011. Nel primo giorno di programmazione, il 25 dicembre, il film ha incassato oltre 5,6 milioni e raggiunto una quota del 78,8% del mercato: il box office ha superato i 7 milioni di euro, con un successo omogeneo da Nord a Sud. Con il suo debutto stellare Zalone ha già incassato più della metà di quanto ha totalizzato al botteghino ‘Avatar: Fuoco e cenere’, uscito nelle sale il 17 dicembre, che finora ha racimolato 10 milioni e mezzo di euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
