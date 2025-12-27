Che fine ha fatto l’impero di Checco Zalone? Dopo l’addio alla moglie Mariangela Eboli, la sua società Mzl Srl crolla. Ma un nuovo film potrebbe riscrivere tutto. Negli ultimi mesi, il nome di Checco Zalone è tornato sulla bocca di tutti. Ma stavolta non per una battuta irresistibile o per l’ennesimo record al botteghino. No, stavolta si parla di lui per una doppia rottura: quella sentimentale con la storica compagna Mariangela Eboli e quella economica con la propria casa di produzione, la Mzl Srl. Un addio che ha avuto effetti clamorosi, con numeri di bilancio che parlano chiaro e raccontano una storia ben lontana da quella dei fasti di un tempo. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Checco Zalone in crisi: addio alla moglie e crollo della sua società!

Leggi anche: Checco Zalone, ecco perché gli utili sono crollati del 97% dopo l'addio della moglie

Leggi anche: Checco Zalone licenzia l’ex compagna dalla sua società: ricavi crollati da 4,3 milioni a 327mila euro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Addio a Baby Peggy, l'ultima star bambina della Hollywood anni Venti.

Checco Zalone, che flop dopo l'addio dell'ex moglie: ricavi e utili a picco per la sua Mlz srl - Come riporta Open, Checco ha preso il posto della ex moglie, che se n’è andata con sei mesi di stipendio anticipato. affaritaliani.it

Checco Zalone, la società crolla dopo l'addio alla ex moglie: «Utili da 1,4 milioni a 31mila euro». Cosa è successo - Le sue finanze restano solide, ma i conti della sua società sono in netto peggioramento: Checco Zalone, che sta per tornare al cinema a Natale con Buen Camino, in vista del probabile boom al ... leggo.it

Checco Zalone, la sua Mlz srl crolla dopo l’addio dell’ex moglie: ricavi e utili giù di 44 volte - Quello della Mlz srl racconta meglio di qualsiasi atto notarile cosa è successo dopo l’uscita di scena di ... corriere.it

Checco Zalone in crisi: addio alla moglie e crollo della sua società!

Il “Buen Camino” di Checco Zalone sbanca il botteghino anche a Santo Stefano, facendo registrare numeri da capogiro, anche rispetto al record storico dell’esordio nel giorno di Natale. Il 26 dicembre ‘Buen Camino’ ha incassato altri 7.918.273 euro, secondo - facebook.com facebook

Checco Zalone colpisce ancora. Mentre una certa critica “impegnata” lo dava per finito ancora prima dell’uscita, il pubblico ha risposto come sa fare: sale piene e un incasso record il giorno di Natale, mai visto prima. x.com