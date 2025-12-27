Checco Zalone Bocchino da applausi | Cosa infastidisce la sinistra

Checco Zalone incassa ancora un altro record al botteghino. Tra quelli che sicuramente hanno apprezzato il suo ultimo film, “Buen Camino”, c’è sicuramente Italo Bocchino. Il giornalista, attraverso un post su X, scrive: “Mentre una certa critica ‘impegnata’ lo dava per finito ancora prima dell'uscita, il pubblico ha risposto come sa fare: sale piene e un incasso record il giorno di Natale, mai visto prima E ancora: "Ha sbancato la sinistra oltre che il botteghino". Il giornalista cita poi le recensioni negative dei due più grandi giornali italiani: "dicevano che non avrebbe avuto successo e invece ha sbancato il botteghino e ha fatto anche impallidire la sinistra radical chic perché gli italiani sono andati in massa" a vedere il film. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

