Challenge degli Emiri premiazione a Misilmeri

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

28 DICEMBRE LA PREMIAZIONE DEL CHALLENGE DEGLI EMIRI 2025 A Misilmeri, una mattina dedicata ai tributi da corrispondere ai campioni partecipanti a questo ambito Challenge a birilli del 2025. MISILMERI- Consueto ed atteso appuntamento di fine anno organizzato dalla Misilmeri Racing, con il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

challenge degli emiri premiazione a misilmeri

© Palermotoday.it - Challenge degli Emiri, premiazione a Misilmeri

Leggi anche: Concorso internazionale “Un poster per la pace”: cerimonia di premiazione degli studenti

Leggi anche: Unipi protagonista nella vittoria degli European Cybersecurity Challenge 2025

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Auto, premiazione 3° Challenge degli Emiri 2025 Misilmeri Racing; Il 3 gennaio 2026 la premiazione del Trofeo dei Nebrodi; Presentato al Civic Center di Mazara il libro “Cannabis Curativa” di Gaetano Caldarera (VIDEO); Bilancio 2025 per la Speed Motor.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.