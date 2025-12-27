Challenge degli Emiri premiazione a Misilmeri
28 DICEMBRE LA PREMIAZIONE DEL CHALLENGE DEGLI EMIRI 2025 A Misilmeri, una mattina dedicata ai tributi da corrispondere ai campioni partecipanti a questo ambito Challenge a birilli del 2025. MISILMERI- Consueto ed atteso appuntamento di fine anno organizzato dalla Misilmeri Racing, con il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Auto, premiazione 3° Challenge degli Emiri 2025 Misilmeri Racing; Il 3 gennaio 2026 la premiazione del Trofeo dei Nebrodi; Presentato al Civic Center di Mazara il libro “Cannabis Curativa” di Gaetano Caldarera (VIDEO); Bilancio 2025 per la Speed Motor.
Il 28 dicembre la premiazione del Challenge degli Emiri 2025 #ASDMisilmeriRacing #ChallengedegliEmiri #himeralive #Misilmeri #MisilmeriRacing - facebook.com facebook
