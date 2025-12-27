L'arresto di Mohammad Hannoun ha fatto molto rumore nel mondo politico italiano, non solo perché è considerato uno dei capi di Hamas all'estero ma soprattutto perché fino a poco tempo fa si è fatto fotografare con ben più di un esponente dei partiti che oggi siedono in parlamento, dal M5s al Partito democratico. Il Giornale e il Tempo raccontano da tempo i movimenti sospetti del presidente dell'Associazione dei palestinesi in Italia ma fino a questo momento non c'era stato grande seguito ma, anzi, minacce di querele e querele piovute incessantemente, oltre a minacce di morte e gravi intimidazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cerno: "Minacce, intimidazioni e fatwe ma su Hannoun avevamo ragione noi"

