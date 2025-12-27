Cèramica 2025 Boom di presenze Scommessa vinta

MONTELUPO FIORENTINO In 70 avevano presentato domanda, di espositori poi ne sono stati selezionati 50. La mostra mercato della ceramica è stata il cuore della manifestazione. Più di 250 le candidature registrate per il premio internazionale di " Cèramica ", 50 le opere selezionate e esposte e oltre 800 i visitatori che hanno espresso la propria preferenza. Mille gli ingressi al Museo della Ceramica, più del doppio quelli alla mostra dedicata all’artista Bruno Bagnoli. Numeri positivi a conferma del successo di " Cèramica 2025 ", la prima edizione della festa tradizionale montelupina vestita per le feste natalizie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

