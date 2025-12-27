MONTE ARGENTARIO "Centrodestra unito sì, ma non in questa legislatura". Priscilla Schiano interviene dopo le votazioni del bilancio di previsione nell’ultimo consiglio comunale che avevano fatto aprire il dibattito, da parte di Lega e Fratelli d’Italia, sull’obiettivo di uniformare tutto il centrodestra all’Argentario. "Io resto coerente e, a fine mandato, il sindaco deve farsi da parte per lasciare spazio ai più giovani", l’auspicio di Priscilla Schiano, consigliera di minoranza per Forza Italia. Priscilla vede quindi un centrodestra unito per il futuro, ma chiarisce che "questo non può riguardare l’attuale legislatura". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centrodestra unito? Non ora . Schiano non ha dubbi sul futuro: "Il sindaco deve farsi da parte"

Leggi anche: David via dalla Juve? Decisione presa da parte dei bianconeri! E lo stesso canadese ha espresso una volontà chiara sul suo futuro. Rivelazione che non lascia più dubbi

Leggi anche: Ex Ilva, Schlein: "Urso deve farsi da parte e Meloni metterci la faccia"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Centrodestra unito? Non ora . Schiano non ha dubbi sul futuro: Il sindaco deve farsi da parte; Sguardo verso le amministrative: Mi auguro che il centrodestra ritrovi la piena unità per il voto.

Centrodestra unito? Non ora . Schiano non ha dubbi sul futuro: "Il sindaco deve farsi da parte" - La consigliera di FI: "In questa legislatura è impossibile. msn.com