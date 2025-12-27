Inter News 24 Centrocampisti Serie A, l’aggiornamento di Transfermarkt premia l’Inter con tre giocatori nella top X e dei giocatori più preziosi del campionato. L’ultimo aggiornamento dei valori di mercato pubblicato da Transfermarkt fotografa con chiarezza una realtà ormai consolidata: la Serie A continua a esprimere centrocampisti di altissimo livello e, in cima alla classifica dei più preziosi, c’è un giocatore dell’Inter. Il primo posto spetta a Nicolò Barella, valutato 60 milioni di euro. Il centrocampista nerazzurro, vice capitano e perno della squadra, si conferma come il riferimento assoluto del campionato nel suo ruolo, grazie a continuità, rendimento e centralità tattica sia nel club sia in Italia. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Centrocampisti Serie A, tre nerazzurri inseriti nella lista dei giocatori più importanti del campionato

Leggi anche: Serie A e i giocatori più fallosi: quattro attaccanti nella top X del campionato! Un nerazzurro nella lista

Leggi anche: Gabbia è troppo sottovalutato: è uno dei giocatori più importanti del Milan. I motivi

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Centrocampisti più preziosi in Serie A: un interista primo davanti a Koné e McTominay! La top 10 - I centrocampisti più preziosi della Serie A secondo il noto sito Transfermarkt: in testa c'è un interista, ecco la top 10 ... msn.com