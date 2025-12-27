I movimenti dei gruppi italiani erano solo parte di un grande movimento internazionale che in queste settimane si sta organizzando per mettere in campo una nuova Global Sumud Flotilla in partenza la prossima primavera. Il tam-tam corre veloce sui social, dove i gruppi stanno muovendosi per organizzare barche e maestranze in vista della partenza pianificata entro il prossimo giugno, probabilmente già nei mesi di marzo-aprile, per provare per l'ennesima volta a raggiungere Gaza. Dicono di farlo per rispondere agli appelli dei gazawi ma, ancora una volta, la ragione che muove l'ennesimo gruppo di imbarcazioni che l'ultima volta ha richiesto la mobilitazione di navi da guerra a spese dei contribuenti sembra essere meramente politica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cento barche e 3mila imbarcati: la Flotilla è pronta a ripartire

Leggi anche: Cercasi skipper e barche, la Flotilla ci riprova

Leggi anche: Flotilla, clamorosa svolta: le barche non trasportavano (o quasi) aiuti umanitari

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Enrico Melozzi. . Zurle: è un nuovo canto popolare abruzzese, fresco ma con il sapore di cento anni fa. Un inno ai giochi dei bambini, alle risate, alle burle, alle barche di carta spinte verso mari inventati. Musica di Enrico Melozzi che canta il brano, parole di Se - facebook.com facebook

La Global Sumud Flotilla ha annunciato ieri la nuova missione per la primavera 2026. Vogliono portare a Gaza, “oltre 100 barche e più di tremila persone da più di 100 Paesi” (di @amantovani71) x.com