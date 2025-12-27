Cento barche e 3mila imbarcati | la Flotilla è pronta a ripartire

I movimenti dei gruppi italiani erano solo parte di un grande movimento internazionale che in queste settimane si sta organizzando per mettere in campo una nuova Global Sumud Flotilla in partenza la prossima primavera. Il tam-tam corre veloce sui social, dove i gruppi stanno muovendosi per organizzare barche e maestranze in vista della partenza pianificata entro il prossimo giugno, probabilmente già nei mesi di marzo-aprile, per provare per l'ennesima volta a raggiungere Gaza. Dicono di farlo per rispondere agli appelli dei gazawi ma, ancora una volta, la ragione che muove l'ennesimo gruppo di imbarcazioni che l'ultima volta ha richiesto la mobilitazione di navi da guerra a spese dei contribuenti sembra essere meramente politica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

