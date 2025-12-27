Cenone di Capodanno gli italiani spenderanno il 32% in meno rispetto al 2024
L’INDAGINE. Festeggiamenti più economici per il 14%. Spese più contenute al nord, picchi nel centro Italia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: In Italia sempre meno figli, nascitre al minimo storico: 13mila in meno rispetto al 2024. E l'età delle mamme sale a 32 anni
Leggi anche: In Italia si fanno sempre meno figli. minimo storico: 13mila in meno rispetto al 2024. E l'età delle mamme sale a 32 anni
Cenone di Capodanno 2025: gli italiani spenderanno 2 miliardi, tutti i dati; Cenone di Capodanno, gli italiani spenderanno il 32% in meno rispetto al 2024; FACILE.IT * CENONE DI CAPODANNO: «GLI ITALIANI SPENDERANNO 2 MILIARDI, 49 EURO A TESTA (-32% RISPETTO AL 2024); Cenone di Capodanno, la festa vale 2 miliardi: spendono di più over 55 e Sud Italia.
Cenone di Capodanno, gli italiani spenderanno il 32% in meno rispetto al 2024 - Il budget degli italiani per il cenone di Capodanno supererà i 2 miliardi di euro, con una media di 49 euro a testa. ecodibergamo.it
Cenone di Capodanno 2025: gli italiani spenderanno 2 miliardi, tutti i dati - Il cenone di Capodanno 2025Il cenone di Capodanno 2025 Il countodown per il 2026 è ... itacanotizie.it
Pranzo e cenone di Natale: gli italiani spenderanno 2,7 mld - A fare il pranzo di Natale, il cenone o entrambi sarà l’89% degli italiani con età compresa fra i 18 ed i 74 anni. fortuneita.com
Capodanno a casa o fuori Cenone o pranzo Io entrambi ma a non amo la confusione di questo periodo nei locali - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.