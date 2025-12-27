L’INDAGINE. Festeggiamenti più economici per il 14%. Spese più contenute al nord, picchi nel centro Italia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Cenone di Capodanno, gli italiani spenderanno il 32% in meno rispetto al 2024

Leggi anche: In Italia sempre meno figli, nascitre al minimo storico: 13mila in meno rispetto al 2024. E l'età delle mamme sale a 32 anni

Leggi anche: In Italia si fanno sempre meno figli. minimo storico: 13mila in meno rispetto al 2024. E l'età delle mamme sale a 32 anni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Cenone di Capodanno 2025: gli italiani spenderanno 2 miliardi, tutti i dati; Cenone di Capodanno, gli italiani spenderanno il 32% in meno rispetto al 2024; FACILE.IT * CENONE DI CAPODANNO: «GLI ITALIANI SPENDERANNO 2 MILIARDI, 49 EURO A TESTA (-32% RISPETTO AL 2024); Cenone di Capodanno, la festa vale 2 miliardi: spendono di più over 55 e Sud Italia.

Cenone di Capodanno, gli italiani spenderanno il 32% in meno rispetto al 2024 - Il budget degli italiani per il cenone di Capodanno supererà i 2 miliardi di euro, con una media di 49 euro a testa. ecodibergamo.it