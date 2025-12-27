C’è un incendio in ospedale e arrivano i pompieri | cos’è successo davvero

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata una mattinata di agitazione quella di sabato 27 dicembre per il personale e gli ospiti dell’ospedale di Arco dove sono arrivati i vigili del fuoco di Arco, supportati dai colleghi di Riva del Garda, che erano stati allertati per un incendio in corso.Ancora non si conoscono tutti i. 🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

Leggi anche: “C’è un incendio in ospedale” e arrivano i pompieri: cos’è successo davvero

Leggi anche: Pentolino abbandonato sul fornello innesca incendio in casa: arrivano i pompieri

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

C’è un incendio in ospedale e arrivano i pompieri | cos’è successo davvero.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.