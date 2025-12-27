È uno spazio digitale dove far crescere le proprie intuizioni e i propri progetti. Anziché scrollare i social in modo passivo, diventa un angolo dove portare avanti delle idee e far fiorire la propria creatività. Ne parla qui Debora Montoli, professional organizer specializzata in organizzazione digitale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ce l'avete già un «digital garden»?

Leggi anche: Londra, a Covent Garden è già Natale: acceso l'albero

Leggi anche: Avete bisogno di un digital detox? Ecco cinque proposte in Lombardia per sconnettersi dagli schermi e riconnettersi con la natura

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Garden #digitalart

Mentre questo anno volge al termine, vogliamo dirvi grazie per la fiducia che ci avete accordato. Lavorare al vostro fianco, affrontare insieme sfide e opportunità del mondo digitale, è stato per noi un vero piacere. Auguriamo a voi, ai vostri team e alle vostre fa - facebook.com facebook