Ce l' avete già un digital garden?

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È uno spazio digitale dove far crescere le proprie intuizioni e i propri progetti. Anziché scrollare i social in modo passivo, diventa un angolo dove portare avanti delle idee e far fiorire la propria creatività. Ne parla qui Debora Montoli, professional organizer specializzata in organizzazione digitale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

