CdS – l’Inter lo vuole ma intorno c’è grande movimento Cosa succede

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-12-24 08:56:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere: Cagliari, Atalanta e Inter: l’intreccio è servito. E al centro c’è Palestra: in prestito in Sardegna, ma di proprietà del club bergamasco e soprattutto oggetto dei desideri di viale Liberazione per il futuro. Lo scenario, però, potrebbe cambiare già durante il mese di gennaio. Dipenderà da una serie di incastri. Nel frattempo, però, alcuni ingranaggi hanno già cominciato a girare. La compensazione. Il Cagliari, infatti, per rinforzare la squadra a metà stagione ha messo nel mirino altri due giocatori dell’Atalanta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

cds 8211 l8217inter lo vuole ma intorno c8217232 grande movimento cosa succede

© Justcalcio.com - CdS – l’Inter lo vuole ma intorno c’è grande movimento. Cosa succede

Leggi anche: CdS – Roma, perché Zirkzee vuole lasciare lo United a gennaio

Leggi anche: “È finita”. Terremoto al Grande Fratello, i concorrenti ancora non lo sanno. Cosa succede

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

CdS – Juve Frattesi sì o no? L’Inter non ha cambiato il prezzo; CdS – l’indiscrezione dalla Spagna preoccupa l’Inter.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.