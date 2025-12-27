CdS – Juve Frattesi sì o no? L’Inter non ha cambiato il prezzo

2025-12-26 13:35:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere: In casa Juve i pensieri sono rivolti soprattutto al centrocampo. Fin dal giorno del suo insediamento, Luciano Spalletti ha chiesto infatti un nuovo innesto per la mediana. La prima scelta resta Pierre-Emile Hojbjerg, ma il Marsiglia non ha ancora aperto alla sua cessione, considerandolo un calciatore chiave. Xaver Schlage r resta un obiettivo per giugno, anche se non si esclude un tentativo per gennaio. No allo scambio con Thuram. Nei corridoi di mercato continua quindi a riecheggiare il nome di Davide Frattesi, molto stimato da Spalletti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

