Tensione, nel primo pomeriggio di oggi: una donna è rimasta coinvolta in un incidente sul sentiero CAI 300, non lontano dall’abbazia di Corpo di Cava. L’escursionista è scivolata lungo il sentiero arrestando la caduta dopo alcuni metri e riportando diversi traumi. I compagni hanno immediatamente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Cava, escursionista scivola e si ferisce: soccorsa e condotta in ospedale

Leggi anche: Scivola e si rompe il polso durante una passeggiata in montagna, escursionista soccorsa dall'elicottero

Leggi anche: Scivola durante un'escursione e si rompe un polso: soccorsa e portata in ospedale con l'elicottero [VIDEO]

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

MONTAGNA: ESCURSIONISTA SCIVOLA SUL GHIACCIO E SI FERISCE A PRATI DI TIVO - Intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo oggi nel territorio di Pietracamela (Teramo), per soccorrere una donna di 63 anni residente in provincia di Milano, ... abruzzoweb.it

Apiro, scivola e cade in una scarpata: escursionista ferita soccorsa sul Monte San Vicino - Scattano i soccorsi per una escursionista che oggi era sul Monte San Vicino. corriereadriatico.it

Escursionista 53enne cade sul sentiero innevato e si ferisce, riesce a rialzarsi e a raggiungere il rifugio: soccorsa e portata in ospedale - Escursionista di 53 anni del Cadore cade a causa del sentiero scivoloso per la nevicata e si ferisce, ma riesce a rialzarsi e a raggiungere l'interno del rifugio in attesa ... msn.com

Cai Ragusa Escursioni. . Qualche minuto di Cava Passetti, escursione sempre ricca di fascino ed avventura - facebook.com facebook