Catene sporcizia e animali denutriti | scattano denunce e multe in un allevamento

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Catene troppo corte, stalle sporche, animali malnutriti e segnati da ferite evidenti. È questo l'elenco delle irregolarità che i Carabinieri Forestali di Brescia hanno contestato al termine di un controllo in un allevamento di bovini da latte a Barbariga.Durante l'ispezione, svolta all'inizio di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

