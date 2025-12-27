Si trova in gravi condizioni il sindaco di Castiglione del Genovesi (Salerno). Carmine Siano è stato aggredito ieri sera in strada da uno sconosciuto che, da quanto si apprende, lo ha colpito con un bastone. Il fatto è accaduto intorno alle 20.45 a poca distanza dall'abitazione del primo cittadino. L'identità dell'aggressore - che avrebbe agito con il volto coperto - così come i motivi, al momento, restano sconosciuti. Siano, dopo l'aggressione, è stato portato in ospedale in codice rosso. Qui è stato sottoposto a un intervento chirurgico e ora è ricoverato in Ortopedia nell'ospedale di Salerno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Castiglione del Genovesi, sindaco massacrato in strada: dito amputato, è grave

